【リオデジャネイロ＝大月美佳】中米コスタリカの大統領選が１日、投開票され、中道右派ロドリゴ・チャベス大統領の後継の与党新人ラウラ・フェルナンデス前国家計画・経済政策相（３９）が当選を確実にした。米国のトランプ政権が自国の「勢力圏」とみなす中南米で、チリやホンジュラスに続いて親米右派候補が勝利した。大統領選には２０人が立候補した。選挙管理当局の発表によると、開票率８８・４３％時点でフェルナンデス