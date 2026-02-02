衆院選の期日前投票所＝1月28日、東京都内総務省は2日、衆院選の小選挙区で公示翌日の1月28日から2月1日までの5日間に、全国で有権者の4.41％に当たる456万2823人が期日前投票を終えたと発表した。前回2024年衆院選の同時期は468万1523人で、2.54％減となった。投票所入場券の発送遅れや、日本海側を中心に続く大雪が影響し、出足を鈍らせたとみられる。47都道府県のうち29道府県が前回同時期から減らし、東北6県と新潟、富山