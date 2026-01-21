2月の衆議院選挙と合わせて実施される、大阪府知事と大阪市長の出直しダブル選挙に揺れる大阪府。府の選挙管理委員会によると、費用は知事選で約23億3000万円、市長選で約4億7000万円、計約28億円に上る見込みとなることが判明した。【写真】「悪意か無知かわかりませんが」テレビ報道に噛みついた維新・藤田共同代表吉村洋文大阪府知事「選挙コストをできるだけ抑える」「ダブル選挙の発表を受けて、吉村洋文大阪府知事は1月20