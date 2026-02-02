大分県日出町のハーモニーランドで、旬を迎えている県産ブランドイチゴ、ベリーツの魅力を来場者にPRするフェアが始まりました。 【写真を見る】「甘くて、みずみずしい！」ハーモニーランドで県産ブランドイチゴベリーツPRフェア初のクイズラリーも大分 ベリーツフェアは1日から始まっていて、2017年に誕生したベリーツの魅力を県外客や家族連れが多いハーモ