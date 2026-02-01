[2.1 エールディビジ第21節 エクセルシオール 2-2 アヤックス]オランダ・エールディビジは1日に第21節を行った。DF冨安健洋とDF板倉滉が所属するアヤックスは敵地でエクセルシオールと対戦し、2-2でドロー。ベンチスタートの冨安は後半35分に途中出場し、484日ぶりに実戦復帰を果たした。負傷が伝えられていた板倉は引き続きメンバー外だった。アヤックスは前半21分に先制。左サイドから細かくパスをつなぎ、最後はFWミカ・ゴ