夏の暑い日に冷たく甘いアイスクリームを求めるのは、現代人も古代の人々も変わりません。人類の舌を冷やしてきたアイスクリームはいつ生まれたのかについて、ワイカト大学の歴史学上級講師であるギャリット・C・ヴァン・デイク氏が解説しています。Inside scoop: the 2,500-year history of ice-creamhttps://theconversation.com/inside-scoop-the-2-500-year-history-of-ice-cream-270156氷の製造と貯蔵に関する技術は、紀元前5