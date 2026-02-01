クウェートでのアジア選手権4位でメダル届かずハンドボール男子日本代表が1月31日、4位に終わったアジア選手権（クウェート）から帰国した。最低限の目標だった27年世界選手権（ドイツ）の出場権（4位以内）は獲得したものの、メダル獲得はかなわず。初優勝を目指す9月の愛知・名古屋アジア大会に向けて、課題が残った。成田空港に降り立った選手たちの足取りは、決して軽くはなかった。2大会連続の世界選手権出場権こそ獲得し