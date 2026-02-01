TVアニメ「タッチ」の上杉達也役などで知られる、声優の三ツ矢雄二さんが2月1日までにXを更新。泥酔状態で大ケガを負ったと報告した。【写真】痛々しい…両まぶたは腫れ上がり、鼻は骨折「打ち所が悪かったら死んでたかも」三ツ矢さんはおでこにばんそうこうを貼り、両まぶたが腫れ上がった痛々しい写真を公開し、「27日に泥酔して転倒、かなり激しく頭を打ったみたいで気絶。次目が覚めたら、病院のベッドで治療中でした。救急