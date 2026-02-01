女優の筧美和子（31）が1日に自身のインスタグラムを更新し、第1子妊娠を発表した。筧は文書で「皆さまこの度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と発表。「無事に生まれてきてくれることを願いながら、日々を過ごしております」とした上で「日頃より支えてくださっている皆さまに、心より感謝申し上げます。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。筧は1994年3月6日生まれ、東京都