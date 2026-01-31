同居している家族に介護が必要となると、家のなかを過ごしやすいようにリフォームすることもあるでしょう。今回の投稿者さんは同居中の義父が足を悪くしてしまったことで、リフォームの話が出ているようです。『義父のためのリフォームに反対です。先がそこまで長くない義父のためだけに自宅をリフォームして、私たちが不便になるのは嫌です』足が不自由になった義父のための介護リフォームを「自分が不便になる」「家の見栄えが悪