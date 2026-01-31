「2026年度大学入学共通テスト」が1月17日から同月18日にかけて行われ、受験シーズンが本格的に始まりました。ところで、毎年、多くの受験生に人気なのが、ネスレ日本（神戸市）が販売するチョコレート菓子「キットカット」です。SNS上では「受験といえばキットカットですね」「自分が受験の時は、必ずキットカット持ってってた！試験の休憩時間にも食べたな」「キットカット受験の時食べた」などの声が上がっており、受験生だっ