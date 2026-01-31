香港の繁華街で30日、日本人2人が現金およそ5800万円を奪われた事件で、香港警察は6人を逮捕したと発表しました。このうち3人は日本人で、被害者とされた1人も含まれるということです。事件は30日午前、香港の繁華街にある両替店前の路上で、20代と50代の日本人男性2人が、タクシーを降りたところで突然襲われ、日本円およそ5800万円が入ったリュックサックを2人組に奪われたものです。香港警察は31日、事件に関わったとして、これ