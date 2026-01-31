【ジュネーブ＝船越翔】国連が策定を進める車の自動運転に関する安全基準の原案が判明した。特定条件下でシステムが全ての運転操作を行う「レベル４」までを想定したもので、熟練ドライバーと同等以上の安全レベルを有することを求め、走行記録装置の設置などを義務付ける。一般道を含む全ての道路で適用される初の包括的な国際基準となる。６月の策定を目指す。現在、レベル４に対応する車については、量産に必要な審査を行う