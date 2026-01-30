マンチェスター・シティのポルトガル代表DFルベン・ディアスと、その恋人で英国発の人気恋愛リアリティ番組『ラブ・アイランド』の司会者マヤ・ジャマが、イングランドの自宅で強盗被害に遭ったようだ。宝飾品や衣類などが奪われたと、英紙『THE Sun』が報じている。事件は現地１月28日の深夜、ジャマが海外で撮影中、ディアスが試合で不在の間に発生。帰宅したディアスが惨状を発見し、通報した。同メディアによると、400万