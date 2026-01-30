現状で改装後の再出店はなし！東武スカイツリーライン（伊勢崎線）西新井駅のホーム内にあるラーメン店「西新井らーめん」が、2026年3月31日をもって閉店することが明らかになりました。【画像】まさに正統派！ これが、西新井らーめんです！建物を管理している東武鉄道の担当者によると、西新井駅の新駅舎建設に伴う閉店とのことです。改装後の駅構内での店舗再開について、東武鉄道の担当者は「改装後の出店に関しては、現