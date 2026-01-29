大分市内の中学校で生徒の暴力行為の動画がSNSに拡散された問題を受け、足立市長は「あれは暴力事件だ」と強い言葉で批判し、再発防止に向けた体制を整える考えを示しました。 【写真を見る】「あれは暴力事件」暴力動画拡散で大分市長が批判学校の把握漏れ指摘、再発防止へ （足立市長）「あれは暴力事件です。私の見解は詳細に調べられるべきだと私は思う」 大分市立の中学校で生徒が、別の複数の生徒ヘ暴行する様子が撮影