偽物のブランド品を販売する目的で所持したとして、フィリピン国籍の女の容疑者が逮捕されました。河合 紗花 記者：「ずらっと並んだ有名ブランドの衣類やアクセサリー。これらはすべて本物のように見えますが、偽物だとみられています」ずらり並んだ偽物のブランド品。その数、約50点以上。商標法違反の疑いで逮捕されたのは、フィリピン国籍で石川県宝達志水町に住む自営業の50歳女の容疑者です。この容疑者は今月20日、複