ミニストップのソフトに、黒糖ソースときな粉もちを合わせた新商品「黒糖きな粉もちソフト」が登場。本商品は、北海道ミルクソフトにとろける黒糖ソースと、黒寿（くろす）きな粉を使用したきな粉もちを合わせた贅沢ソフトです。色が濃く香ばしさが強い黒寿きな粉が、おもちと黒糖ソースの甘みを引き立てます。大ぶりのきな粉もちはこだわりのもちもち食感。まるで和菓子のようなソフトに仕上げられています。コーンとカップ、どち