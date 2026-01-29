【前後編の後編/前編からの続き】かたや首相が衆院解散に踏み切れば、こなた新党結成の報である。その党名に見られる「中道」は仏教用語で、かねて創価学会員が慣れ親しんだ、亡き池田大作氏ゆかりの言葉でもあった。連立を離れた公明党の一大転身が呼んだ激震。主導権を握るのは一体、誰か。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相以前と比較すると「まるで別人」前編では、新党結成にあたり、立民側が公明