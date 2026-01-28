27日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜後8：54）で、西郷隆盛の書状に衝撃値が飛び出した。【写真】西郷どんもにんまり？ まぶしすぎる美女7人衆の「プラトニック7」ポーズ86歳の男性が持ち込んだお宝は、西郷が腹心のひとりである薩摩藩士・別府晋介に宛てた書状。清水寺の塔頭の住職だった月照の月命日に杯をかわしたいという内容だった。西郷と月照は過去に入水し、西郷だけが命を取り留めたと伝えら