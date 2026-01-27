塩水で栽培し、フルーツのような高い糖度が特徴の塩熟トマトの収穫が、大分県佐伯市で年明けから始まっています。 【写真を見る】「塩熟トマト」収穫始まる通常より約2倍の糖度、生産者「追熟もおすすめ」大分・佐伯市 1本の苗木から4個ほどしかとれないという希少な塩熟トマト。佐伯市木立の「げんきファーム」では、高い糖度が特徴の塩熟トマトを栽培しています。 与える水に塩分を加えることにより、糖度が