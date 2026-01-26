25日午後、新潟県南魚沼市の六日町八海山スキー場付近で、中国籍と台湾籍とみられる6人から救助要請があり、26日午前6時半頃から捜索が行われています。警察によりますと、6人はスキー場のコース外を滑っていたとみられ、道に迷ったため、知人を介して25日の午後2時45分頃に110番通報がありました。6人にけがはなく、捜索開始の時点で生存が確認されているということです。