フリーアナウンサーの中村葉月（28）が結婚したことを26日までに自身のインスタグラムで報告した。中村は「ご報告」として「私事ではございますが、この度長崎バイオパークの広報でYouTuber・動物カメラマンの春岡俊彦さんと結婚いたしました」と発表した。結婚報告に「SNSでのご報告となり失礼いたします」とし「お互いに仕事を第一に考え別居婚という形になりますが、それぞれの地元や活動拠点を大切にしながらより一層邁