大分県内の小中学生を対象にしたOBS「私の作文」コンクールの表彰式が行われました。 60回目を迎える今年度の作文コンクールには、大分県内の小中学校55校から950編が寄せられました。 作文のテーマは自由で、子どもたちが日常の出来事や体験を通じて気づいたことや感じたことなどを思い思いにつづっています。 審査は年齢別に4つの区分で行われ、表彰式では特賞と金賞に選ばれた児童・生徒8人と表紙絵の部で