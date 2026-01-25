―［貧困東大生・布施川天馬］― 「教育はコスパ最高の投資」と言われます。だからこそ、受験に対する期待値は上がり続けており、現代ではおよそ30%もの子どもが中学受験に参加するそうです。ですが、本当に「中学受験➡中高一貫校➡名門大学」は価値があるのでしょうか？コンサルティング会社AFGの推計によれば、東大卒の生涯年収はおよそ4.6億。仮に現役合格・ストレートで卒業し、定年の60歳まで働いたとして