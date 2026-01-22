ポケモンが拡張パック「夢幻パレード」を1月29日10時に実装GAME Watch

ポケモンが拡張パック「夢幻パレード」を1月29日10時に実装

by ライブドアニュース編集部

  • ポケモンがカードゲーム「Pokémon Trading Card Game Pocket」に登場する
  • 新拡張パック「夢幻パレード」が29日10時に実装される
  • メガシンカしたポケモンに加え、伝説のポケモンであるオーガポンも登場する
  • ©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon
    「ポケモン ピカチュウ1/1」ぬいぐるみ復刻版、予約開始も即完売　 ポケモン30周年記念のグッズ 2026年1月16日 17時8分
  • 『まるくじ』にて、TVアニメ『ダイヤのA actII -Second Season-』のキャラグッズが当たるくじが販売開始！
    『まるくじ』にて、TVアニメ『ダイヤのA actII -Second Season-』のキャラグッズが当たるくじが販売開始！ 2026年1月16日 12時0分
  • 日向坂46公式ゲームアプリ「ひなこい」日向坂46「7回目のひな誕祭」に30名様をご招待！ひなこい特別かれし席ご招待キャンペーン1/26（月）15：00スタート！
    日向坂46公式ゲームアプリ「ひなこい」日向坂46「7回目のひな誕祭」に30名様をご招待！ひなこい特別かれし席ご招待キャンペーン1/26（月）15：00スタート！ 2026年1月19日 11時0分
  • メインストーリーの追加はまだ来ます！ 「ブルアカ」デカグラマトン編 第3章Part3が1月29日に配信続くPart4は2月12日！
    メインストーリーの追加はまだ来ます！ 「ブルアカ」デカグラマトン編 第3章Part3が1月29日に配信続くPart4は2月12日！ 2026年1月18日 16時44分
  • 「アイドルマスター シャイニーカラーズ」衣装展を3月大丸東京店にて開催！入場チケットの販売が1月21日(水)12時よりスタート！
    「アイドルマスター シャイニーカラーズ」衣装展を3月大丸東京店にて開催！入場チケットの販売が1月21日(水)12時よりスタート！ 2026年1月21日 12時0分

