立憲民主党の小沢一郎衆院議員が2026年1月21日にXを更新。同日に首相官邸公式Xが投稿した大雪に警戒するよう呼びかけるポストを引用し、「言っている首相本人が、自己都合で、この時期の解散総選挙を決めた」と批判した。「総理の考え方がよく分かる」21日から日本列島に襲来している、数年に一度といわれる大寒波。災害・危機管理情報を担当する首相官邸公式Xは21日に「『大雪に対する緊急発表』を出しています。 大雪に警戒を！