今日21日22時に金沢地方気象台は、「顕著な大雪に関する石川県気象情報」を発表しました。大規模な交通障害の発生するおそれ今日21日22時00分、金沢地方気象台は、「顕著な大雪に関する石川県気象情報」を発表しました。金沢では、21日22時までの6時間に20センチの顕著な降雪を観測しました。この強い雪は明日22日朝にかけて続く見込みです。加賀北部の平地では、短時間の大雪に伴って路面状況が急速に悪化し、大規模な交通障害の