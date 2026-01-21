学歴詐称疑惑を巡り公職選挙法違反などの疑いで刑事告発を受けている静岡･伊東市の田久保 前市長。警察が任意の事情聴取を21日付で要請したことがわかりました。この要請について田久保 前市長が私たちの取材に応じ語ったこととは…。約1か月前。（前伊東市長田久保 真紀 氏）「この伊東の街の将来は皆さんのものです。皆さんの信じる未来、皆さんが望む未来を描いていきましょう」伊東市長選の最後の演説で自身の思いを語った田