ロッテ（東京都新宿区）が、今年もチルドスイーツ「生雪見だいふく」を1月27日に発売を開始します。【画像】や、やば…コチラが「生雪見だいふく」のクリームたっぷりな中身です！おいしそう！！（4枚）同商品は伸びのあるもちもちの薄い餅で、ふわふわ食感のクリームをたっぷり包んだ生菓子タイプのクリーム大福。2024年2月に初登場し、2025年1月にも再販売されると、あっという間に完売したとのことです。同社は新商品