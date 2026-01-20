スペイン南部で18日に起きた高速列車の事故による死者が41人になりました。サンチェス首相は22日深夜までの3日間、喪に服すと発表しました。スペイン南部・アンダルシア州の消防当局によりますと、20日、最初に脱線した高速鉄道の車両から1人の遺体が見つかり、事故による死者は41人になりました。病院で手当を受けた負傷者122人のうち、20日までに83人が退院。現時点で39人（うち大人35人、子供4人）が入院中です。また、5人がICU