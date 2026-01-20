ダイソーの季節ものコーナーでユニークな名前のアイテムを発見しました。「ワシャワシャ」という、冗談のようなネーミングに驚きましたが、実はマスキングテープで知られる有名ブランド「mt」が手掛ける本格派。和紙の上質な質感と、小分けで買えるコスパの良さが魅力です。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：mt ワシャワシャ 30g クリーム色価格：￥110（税込）内容量：30g販売ショップ：ダイソーJANコード：4971910356487