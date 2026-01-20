「とにかく働いて働いて、みなさんに結果でお返しをしていきたいと思っております」【写真】生々しい…既婚者部下と小川前市長が利用したとされるホテルの一室と、どこか聞き覚えのある勝者の弁を語ったのは小川晶氏。群馬県前橋市の市長に出直し選挙で返り咲いたその人だ。昨秋、年上で既婚の男性幹部職員と複数回のラブホ密会が報じられて“お騒がせ女性市長”と非難を受けながらも、1月12日投開票の選挙で6万2893票を獲得。次