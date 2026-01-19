20代の女性に性的な暴行を加えるなどしたとして不同意性交の罪などで、在宅起訴されたお笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）の初公判が、3月13日に東京地裁で開かれることになりました。お笑いトリオ「ジャングルポケット」元メンバー・斉藤慎二被告（43）は2024年7月に東京・新宿区に停車していたロケバスの車内で20代の女性の胸を触ったり、性的な暴行を加えるなどしたとして、2025年3月、不同意