トレーディングカードゲーム専門店を運営する株式会社晴れる屋が、現在運営しているポケカ専門店「晴れる屋2 秋葉原本店」を移転し、新たな旗艦店をオープンします。ビル1棟すべてを使用した「晴れる屋2 秋葉原タワー店」が、2026年2月1日に誕生します。 晴れる屋2 秋葉原タワー店 オープン日：2026年2月1日所在地：東京都千代田区外神田1丁目2-13 石丸ビル3号館営業時間：全日10:00〜22:00 このたびオープン