ビル1棟まるごとポケカ専門店！晴れる屋2 秋葉原タワー店

トレーディングカードゲーム専門店を運営する株式会社晴れる屋が、現在運営しているポケカ専門店「晴れる屋2 秋葉原本店」を移転し、新たな旗艦店をオープンします。

ビル1棟すべてを使用した「晴れる屋2 秋葉原タワー店」が、2026年2月1日に誕生します。

晴れる屋2 秋葉原タワー店

オープン日：2026年2月1日

所在地：東京都千代田区外神田1丁目2-13 石丸ビル3号館

営業時間：全日10:00〜22:00

このたびオープンする「晴れる屋2 秋葉原タワー店」は、ビル1棟すべてを使用したポケモンカードゲーム専門店となります。

JR秋葉原駅電気街口から徒歩3分というアクセスに優れた立地に位置し、同社がこれまで展開してきたカードショップのなかでも最大の店舗です。

今回の移転に伴い、販売エリアおよび買取エリアは、ともに現在の「秋葉原本店」の2倍以上のスペースを確保。

スタッフも増員され、より快適な利用体験を提供できる環境が整えられています。

店舗の特徴とサービス展開

「晴れる屋2」は秋葉原、大宮、なんば、神戸三宮、福岡の5エリアに展開しているポケモンカードゲーム専門店です。

新店舗では、ポケカのパックやカード、グッズの販売に加え、営業中いつでも申し込み可能な買取サービスを実施。

さらに、毎日ポケカイベントを開催するなど、プレイヤーにとって魅力的なコンテンツが充実しています。

また、初心者のためのポケカルール教室も定期的に開催され、ポケカを始めたばかりの方も安心して楽しめるようサポート体制に力が入れられています。

なお、2026年3月には愛知県・大須への出店も予定されています。

ポケモンカードゲームについて

「ポケットモンスター」シリーズの世界をテーマにした、日本で最初に発売されたトレーディングカードゲームです。

公式発表によると2025年3月時点で16言語、90以上の国と地域で販売されており、累計製造枚数は750億枚を超えています。

今なお続く人気コンテンツとして、世界中で親しまれています。

株式会社晴れる屋について

株式会社晴れる屋は、「誰もがカードゲームを楽しむ世界に」を理念に掲げ、カードゲームを楽しめる環境づくりや文化の醸成に尽力しています。

2009年に東京・高田馬場にマジック：ザ・ギャザリング専門店「晴れる屋」をオープンし、その後2021年7月にポケカ専門店「晴れる屋2」、2024年にはデュエル・マスターズ専門店「晴れる屋3」を展開。

いずれの事業もひとつのタイトルに特化した専門店形式で、豊富な品揃えと充実したサービスを提供しています。

現在はマジック：ザ・ギャザリング専門店29店舗、ポケカ専門店5店舗、デュエル・マスターズ専門店1店舗の計35店舗を展開しています(※2026年1月時点)。

ビル1棟すべてがポケカで埋め尽くされる、ファン待望の新店舗。

圧倒的な品揃えと広々とした空間で、充実したカードゲームライフを楽しめます。

株式会社晴れる屋「晴れる屋2 秋葉原タワー店」の紹介でした。

