１７日午前４時４０分頃、愛知県豊田市東新町のアパートで、「通気口から白い煙が出ていて焦げ臭い」と住民から１１９番があった。駆けつけた消防隊員が３階の一室から、住人の会社員小川晃子さん（４２）の遺体を発見した。司法解剖の結果、首を絞められたことによる窒息死とみられ、県警は何者かが小川さんを殺害した後、部屋に火を付けた殺人・放火事件とみて捜査している。県警によると、玄関は施錠されていたため、消防隊