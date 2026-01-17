約49万6000人が出願している大学入学共通テストが、17日午前9時半から全国の会場で始まりました。受験生からは「お守りいっぱいもらったんで。12個くらい。みんなから見守ってもらっています」「自分の実力をできるだけ出せるように頑張ります」といった声が聞かれました。大学入学共通テストは約49万6000人が出願していて、17日と18日の2日間、全国の650の会場で行われます。1日目の17日は「地理歴史・公民」「国語」「外国語」「