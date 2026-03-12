再ブランド化で成功今年も大学入試の季節が終わる。週刊誌「サンデー毎日」では、恒例の合格者高校別ランキングを発表しているが、ここ数年、異変が起きている。昔はあまり聞いたことのなかった高校が、名門校を押しのけてMARCH（明治、青山学院、立教、中央、法政）クラスの大学に大量の合格者を出しているのだ。【写真を見る】MARCHに大量の合格者を出す「意外な高校」とは？例えば、東京・品川区にある「朋優学院」がそれで