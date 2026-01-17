ダイソーで見つけて、1,000円という価格にちょっと悩んでしまったワイヤレスイヤホン。思い切って買ってみたのですが、想像以上に大当たりな商品でした！東京ガールズコレクションとのコラボアイテムで、デザイン性抜群♡音質も良く使い心地抜群で、家電屋さんレベルのクオリティの高さに驚きました！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：完全ワイヤレスイヤホン（ベージュ×ゴールドカラー）価格：￥1,100（税込）連続