リコーイメージングは2月13日、「RICOH GR IV」をベースにモノクローム撮影に特化したコンパクトデジタルカメラ「RICOH GR IV Monochrome」を発売する。なお、販売はリコーイメージングストアとGR SPACE TOKYOでの抽選方式となる。●専用センサーで高精細を実現 モノクロに特化した撮影体験が可能新製品は、GRシリーズの基本コンセプトの高画質や速写性、携帯性をそのままに、モノクロ専用イメージセンサーを新たに搭載した点