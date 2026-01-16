1月16日（現地時間15日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでシャーロット・ホーネッツと対戦した。 レイカーズは前戦と同様、ルカ・ドンチッチ、マーカス・スマート、ジェイク・ラレイビア、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイトンが先発出場。八村はベンチからコートに立った。 2点ビハインドで迎