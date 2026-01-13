12月29日、高市早苗首相と夫の山本拓元衆議院議員は衆院議員宿舎から首相公邸へと引っ越しをした。【写真】「誤った報道を目にした」長文で否定した高市首相の投稿高市首相が“誤報”を指摘年が明けた1月4日、高市首相は自身のXで、《段ボール箱の谷間で生活しながら、外出時に必要な物（バッグやアクセサリー）が入った箱を探し出す日々でしたが、今日1月4日（日）の明け方に、ついに段ボールの開封と片付けを終了しました》