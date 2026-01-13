国民民主党の玉木雄一郎代表が13日の会見で、高市早苗総理が23日召集予定の通常国会冒頭で衆院解散を検討しているという報道などについて言及した。【映像】玉木代表が「信頼関係」に言及した瞬間（実際の様子）玉木代表は冒頭「解散総選挙の話が週末から出ておりますけれども、まだどうなるかわかりませんが、いわゆる『常在戦場』ということで、今回あるなしにかかわらず、しっかりと候補者擁立を加速していきたいと思います