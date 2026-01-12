市の男性職員とのラブホテル密会報道が問題となった群馬県前橋市の小川晶前市長（４３）が１２日、出直し選となった前橋市長選挙で当選確実となった。小川氏は支援者が集まった前橋市内のホテルに午後７時３０分過ぎに到着。あきらコールが巻き起こるほど熱狂した会場で、当選の喜びを語った。「この厳しい選挙を一緒に戦っていただいて、そしてこの結果を勝ち取らせていただいた。皆さまにまずもって感謝を申し上げます。あり