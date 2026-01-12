恩人を非情に斬り捨てた兄・藤吉郎（池松壮亮）に恐れをなし、清州から帰って来た小一郎（仲野太賀）。武士になどならぬと言いながら、どこか未練を残している様子を母なか（坂井真紀）は見抜いていました。そんな中、縁談が舞い込んだ幼馴染の直（白石聖）は結婚当日に式から脱走、野盗の襲撃によって破談となります。小一郎は計略をもって野盗を撃退するも、また別の野盗が現れて友人の信吉（若林時英）を殺されてしまいました。