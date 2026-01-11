コチュジャン味にアレンジしたポカポカあったまるレシピ ●お正月を過ぎると気になるのが、食べすぎた重たい体。デトックスレシピを活用して食のタイミングを整え、胃腸を休めてすっきりとしましょう。 お正月で疲れたお腹をキャベツでリセット！ キャベツの成分はあの有名な胃腸薬にも使われるくらい、お腹の働きを整え、乳酸菌もたっぷりで胃もたれや便秘にもってこいの食材です。 そんなキャベツをたっぷり食べられるのが、