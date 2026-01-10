《ファンクラブ運営会社の委託先元役員が、事件を起こし逮捕されたことを報道で知った。》《業務の下請けに関わっていた人物とはいえ、少しでもボクに関わっていた人間が、裏でこのような行為をしていたと思うと、正直、ヘドが出る》15歳の女子中学生とのわいせつ行為を撮影し、動画を無断でインターネットで販売したなどとして、1月9日までに警視庁少年育成課に逮捕された男が、GACKTのファンクラブ運営会社元役員の男だったこ