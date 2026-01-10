今回は、モラハラ夫との離婚を考えた女性のエピソードを紹介します。「やっぱりうちの夫っておかしいんだ…」「うちは共働きですが、夫は家のことを全然しませんし、モラハラなことをよく言ってきます。つい先日、娘のインフルエンザが私にうつり、数日間高熱で苦しんだのですが、夫は『家にいるのに寝てるだけなんて』『料理ぐらいできるだろ？』と言ってきて、仕方なく料理したんです。なのに、作った料理について『手抜きすぎる