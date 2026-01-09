お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）が8日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の矢作兼（54）とともに生出演。年末年始に行ったハワイで物価高に苦しんだと明かした。小木は「海外旅行でこんなにお金使ったの初めてってぐらい使った。異常だよ。ヨーロッパよりも全然高い。何もかもが」と切り出した。「1万は絶対いくよね、何か食べたらね。2人で。夜ご飯は何人かで集まるじゃ